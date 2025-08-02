Аршавин рассказал забавную историю игры против Артюхина в хоккейной медиалиге

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился забавной историей с игры в первом сезоне хоккейной медиалиги за команду «Чисто Питер» в 2024 году против TruFighters (4:5), где выступал известный бывший хоккеист Евгений Артюхин.

«Мы играли когда в медиалиге, в «Патриоте» (Парк «Патриот», Московская область. — Прим. «Чемпионата»), первая игра. И первую игру они сделали на свежем воздухе. Прикольно, я в хоккей вообще мало играл, а тут на свежем воздухе. Короче, в их команде [TruFighters] Артюхин [Евгений]. И я просто вспоминаю себя. Он [Артюхин] же вообще огромный. И вот он за этими воротами стоит. И я по центру площадки… Ну я-то понятно, что… (смеётся) То есть в футболе я понимаю, куда сделать так, чтобы уйти от соперника. В итоге просто он разгоняется… Реально, он большой, *****. В моих глазах страха больше, чем это даже стекло по кругу арены. Он разгоняется, как нормальный хоккеист. И я стою вот так вот (испуганно). И думаю, пожалуйста, только бы он объехал меня, *****», — сказал Аршавин на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, первый сезон российского медиахоккейного турнира, проходивший с 25 февраля по 19 апреля 2024 года, завершился победой команды Hockey Brothers.

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