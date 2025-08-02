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Роман Ротенберг опубликовал фото с Александром Овечкиным на льду

Роман Ротенберг опубликовал фото с Александром Овечкиным на льду
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Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг в своём телеграм-канале опубликовал совместное фото с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным на льду.

«Работаем 24/7», — написал Ротенберг.

Напомним, московское «Динамо» объявило о назначении Романа Ротенберга членом совета директоров клуба 1 июля. Специалист будет развивать детско-юношеский и молодёжный хоккей.

В апреле Александр Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету россиянина 897 голов.

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