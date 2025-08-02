Губернатор Ярославской области подробно рассказал о чемпионском параде «Локомотива»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своём телеграм-канале подробно рассказал о чемпионском параде «Локомотива» 3 августа.

«Готовимся к чествованию нашей команды «Локомотив». В этом сезоне она впервые стала чемпионом КХЛ и обладателем Кубка Гагарина. Торжества пройдут 3 августа, в День железнодорожника, что является одной из форм благодарности многолетнему генеральному спонсору – ОАО «РЖД».

На Советской площади развернётся хоккейная фан-зона с интерактивной программой и призами от клуба. К праздничной дате уже украсили фасады здания правительства. Теперь всех коллег встречает слоган: «Железная команда – железный результат». Уверен, он будет дополнительной мотивацией на качественную, эффективную работу.

К старту нового сезона установим и традиционную звезду победителей. Холл регионального правительства уже украшают звёзды в честь лидерства нашей команды на чемпионатах России в 1997, 2002 и 2003 годах. Теперь новый символ будет посвящён золоту «Локомотива» в КХЛ.

Чемпионские автобусы с командой и Кубком Гагарина стартуют от «Арены-2000» и проедут по центральным улицам Ярославля. Колонна прибудет на Советскую площадь, где наши хоккеисты встретятся с болельщиками. Заранее выбирайте маршрут, так как проведение массового мероприятия потребует перекрытия улиц.

Вечером в «Арене-2000» состоится торжественный вечер, который по традиции соберёт полные трибуны. Уже 5 сентября стартует новый сезон КХЛ, и впервые матч за Кубок Открытия состоится на нашем льду. Настраиваемся на новый сезон и желаем нашей команде яркой игры и красивых побед!» — написал Евраев.