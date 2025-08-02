«Лос-Анджелес» подписал контракт с форвардом Лаферрье на $ 12,3 млн — Серавалли

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х заявил, что «Лос-Анджелес Кингз» подписал трёхлетний контракт с американским форвардом Алексом Лаферрье на общую сумму $ 12,3 млн. Кэпхит соглашения составил $ 4,1 млн.

23-летний нападающий забил 19 голов и отдал 22 результативные передачи в 77 играх прошлого сезона, проводя на льду в среднем 16 минут и 32 секунды. Лаферрье отдал три результативные передачи в шести матчах плей-офф, где «Лос-Анджелес» проиграл «Эдмонтон Ойлерз» в первом раунде Кубка Стэнли — 2025 (2-4).

Ранее 40-летний нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Кори Перри поделился ожиданиями от игры за калифорнийский клуб.