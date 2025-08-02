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Давыдов: раньше серии бросков в КХЛ превращались в тягостное зрелище, теперь будет веселее

Давыдов: раньше серии бросков в КХЛ превращались в тягостное зрелище, теперь будет веселее
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Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов прокомментировал сокращение числа послематчевых бросков в КХЛ до трёх.

«Знаете, мне понравилось, что КХЛ перевела буллитные серии с пяти бросков до трёх. Это немного сократит общее время матчей и увеличит ценность каждого броска, а значит, и снайпера. Для того же Гусева это плюс, его роль станет ещё выше.

Не секрет, что в последние годы, если не десятилетия, у нас не так много ярких мастеров, буллитёров. Иногда серии бросков превращались в тягостное зрелище, когда горе-нападающие просто утыкались в щитки голкиперов. Теперь будет повеселее», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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