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«Спартак» представил состав на предсезонные сборы команды

«Спартак» представил состав на предсезонные сборы команды
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«Спартак» представил состав на предсезонные сборы команды, сообщает пресс-служба красно-белых.

Фото: «Спартак»

Сообщается, что сборы пройдут в подмосковном Пересвете — тренировки продлятся до 12 августа. Роман Бычков, Данил Пивчулин, Даниэль Усманов и Егор Чезганов тренируются по индивидуальной программе. Нэйтан Тодд присоединится к команде в ближайшее время.

Отметим, что 17 и 20 августа запланированы два контрольных матча «Спартака» в Москве — с «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо». С 28 по 31 августа спартаковцы завершат подготовку к новому сезону участием в Кубке мэра Москвы.

В прошедшем сезоне «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, в котором уступил «Салавату Юлаеву» (3-4), ведя по ходу серии 3-1.

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