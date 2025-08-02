В «Сочи» оценили назначение Владимира Крикунова на пост главного тренера

Генеральный директор «Сочи» Игорь Григоренко высказался о назначении Владимира Крикунова на пост главного тренера команды.

«Владимир Васильевич Крикунов не нуждается в особом представлении. Это один из самых опытных и уважаемых отечественных специалистов. Мы созвонились примерно две недели назад, и уже через несколько минут разговора я получил согласие от Владимира Васильевича стать главным тренером «Сочи». И новый сезон, который стартует в начале сентября, станет для него 40-м в качестве главного тренера. Фантастическое профессиональное долголетие, которому можно только позавидовать!

Самое важное, что Владимир Васильевич Крикунов идёт в ногу со временем и постоянно следит за тем, как меняется хоккей, он готов ставить команде современную, атакующую и зрелищную игру. В его тренерском штабе много молодых специалистов, и для них это будет бесценный опыт. Но я также знаю, что и сам Владимир Васильевич будет учиться у своих коллег, он продолжает это делать на протяжении всей своей долгой и успешной тренерской карьеры. Я уверен, что его опыт, знания и сильный характер помогут «Сочи» преодолеть спортивные неудачи последних сезонов и вернуть нашей команде репутацию одной из самых неуступчивых и злых в КХЛ», — приводит слова Григоренко пресс-служба «Сочи».