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Защитник Даррен Диц поделился ожиданиями от игры за минское «Динамо»

Защитник Даррен Диц поделился ожиданиями от игры за минское «Динамо»
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Защитник Даррен Диц поделился ожиданиями от игры за минское «Динамо» и оценил уровень организации в клубе.

«Да, эмоции только положительные. Мы в восторге с семьёй. Чистый город, такой зелёный, люди такие доброжелательные и гостеприимные. Мы просто в восторге.

Конечно, поработал дома, в Астане, готовился к сезону. Чувствую себя хорошо и рад очень присоединиться к команде. Видно, что здесь строится хорошая, сильная команда, коллектив дружный. Видно, что здесь работают профессионалы, которые делают всё для хоккеистов, чтобы мы показали самую лучшую игру и радовали болельщиков. У нас всё есть для этого. Много раз играл на «Минск-Арене», и это было сложно.

С нетерпением жду возможности сыграть и почувствовать поддержку болельщиков. В раздевалке тоже всё очень красиво, на уровне. Приятно находиться на хорошей стороне», — приводит слова Дица пресс-служба «Динамо».

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