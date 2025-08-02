«От работы никогда не уклонялся». Крикунов — о назначении на пост главного тренера «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал своё назначение на пост команды.

— Это для меня будет 40‑й сезон в тренерской карьере, поэтому ничего нового в этой работе для меня быть не может, за эти годы видел всё. Позвонили, попросили, я был готов помочь. Теперь будем работать, чтобы хорошо подготовить команду к сезону.

— «Сочи» долгое время не показывает результат в КХЛ. Вы уже понимаете, как выводить эту команду в плей‑офф?

— Слушайте, мы пока не были на льду. Вот когда на лёд выйдем, тогда и будет понятно, на что способны эти ребята. Наверное, будем ещё усиливаться, как и другие команды. Вообще этот процесс бесконечный: если появляется кто‑то на рынке, то его стараются взять. И мы тут не исключение.

— У скептиков есть вопросы в связи с вашим возрастом. Всё‑таки немногие в 75 лет решаются на работу главным тренером в клубе КХЛ.

— Лет‑то мне 75, я от своего возраста не отказываюсь. Но работа есть работа, я никогда от неё не уклонялся. Как таковой паузы у меня не было, я всё время был в нашем хоккее в той или иной должности. Даже когда не тренировал, я внимательно следил за тем, как играют команды КХЛ, — цитирует Крикунова «Матч ТВ».