Давыдов: в КХЛ отдали дополнительные места сомнительным иностранцам, а наши их потеряли

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о лимите на иностранцев в пять хоккеистов в КХЛ.

«Посмотрите на команды КХЛ. В подавляющем большинстве мы не назовём даже три, что называется, забетонированных иностранцами позиции. А тут лига год назад расширила лимит до пяти.

Не понял, зачем это было сделано. Мы отдали дополнительные места сомнительным иностранцам, а наши опытные игроки, наоборот, их потеряли. Для меня, например, загадка, почему до сих пор клубы КХЛ не востребовали Дмитрия Кагарлицкого. Несколько лет назад у нас в «Динамо» это был один из самых ярких снайперов лиги, да и в «Торпедо» в прошлом сезоне он выделялся. Теперь, когда роль буллитов только возросла, Кагарлицкий будет ещё более эффективен.

Тут вспоминаю, как пару лет многие говорили, что прошло время и напарника Кагарлицкого по динамовской супертройке – Вадима Шипачёва. Я возражал – мол, уровень лиги такой, что мастера ещё долго будут в ней лучшими. Оказался прав!» — цитирует Давыдова Russia-Hockey.