«Он мне рассказал, какой стресс испытывал». Кочетков — о выходе Орлова на рынок игроков

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков рассказал про переход защитника Дмитрия Орлова из стана «ураганов» в «Сан-Хосе Шаркс».

– Ваша русская банда в «Каролине» потеряла Орлова – он теперь в «Сан-Хосе». Как ты воспринял эту новость?

– Не буду скрывать, воспринял печально. Жаль терять такого игрока и такого приятеля. В первый год мы достаточно близко общались, часто проводили время вместе, сблизились за этот период. Знал, что «Каролина» не сделала ему предложение, которое он ждал, и понимал, что он вряд ли останется. Мы с ним были на связи, когда открывался рынок. Он сильно переживал, поэтому я его особо не трогал.

– Ты удивился, что он поехал именно в «Сан-Хосе»?

– Да.

– Почему?

– Когда мы с ним разговаривали, слухи ходили про другие команды, и было неожиданно услышать про «Сан-Хосе». Он мне рассказал всю ситуацию, как всё было, как проходили переговоры, какой стресс он испытывал… Выход на рынок – большой стресс для игрока. Дима уже два раза прошёл через это, так что я в курсе каких-то нюансов, — заявил Кочетков.