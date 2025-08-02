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«Страшно, когда он привозит всю свою бригаду». Величкин — об иностранных тренерах в КХЛ

«Страшно, когда он привозит всю свою бригаду». Величкин — об иностранных тренерах в КХЛ
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Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин высказался об увеличении количества иностранных тренеров в Континентальной хоккейной лиге.

«Думаю, происходит какая-то цикличность. Ничего страшного в этом нет. Может быть, наоборот — польза. У нас осталась когорта тренеров, которая ходит по кругу. Мне кажется, процентов 70, поэтому их не хватает. Засилья иностранцев не надо! А если из 22 клубов в пяти-шести будут иностранцы — это не страшно. Страшно, когда этот тренер привозит всю свою бригаду. Другое, дело, когда один помощник, а остальные — наши ребята. Тогда они смогут учиться, развиваться.

Я всегда уверен был, что у канадца или американца должен быть соратник. А остальные — наши молодые ребята. Они, зная нашу школу, черпанут чего-то североамериканского. Поэтому ничего страшного, лишь бы не перегнуть палку», — заявил Величкин.

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