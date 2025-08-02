Главный тренер ЦСКА Никитин высказался о начале тренировок армейцев

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о начале тренировочных сборов армейцев.

«У нас ещё не все, есть иностранцы, которые чисто по визовым делам [отсутствуют], поэтому сегодня не форсировали, просто ознакомление с ребятами было. У нас достаточно времени для поднятия мотивации, импровизации, рабочей этики, поэтому мы не торопимся, шаг за шагом. Мы сейчас не ставим задачу что-то увидеть в игроках, мы ставим задачу, чтобы игроки поняли требования, которые будут на протяжении всего сезона, независимо начало это или окончание. Это такая рутина, обучение, тренерская работа такая», — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.