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«Ак Барс» никогда не будет середняком». Дыняк — о критике казанского клуба за трансферы

«Ак Барс» никогда не будет середняком». Дыняк — о критике казанского клуба за трансферы
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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк ответил на критику казанского клуба о том, что у команда якобы отсутствуют сильные трансферы в нынешнее межсезонье КХЛ.

– В это межсезонье «Ак Барс» ругают за отсутствие сильных трансферов, говорят, команда превращается в середняка. Что можете сказать об этом?
– Сезон всё покажет. «Ак Барс» никогда не будет середняком. Все пытаются опорочить репутацию клуба. Если провели такую селекцию, значит, так надо было. Понятно, что у людей есть своё мнение, но пусть они при нём и останутся, – приводит слова Дыняка «БИЗНЕС Online».

Ранее «Ак Барс» подписал контракт с защитником Никитой Евсеевым на два года.

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