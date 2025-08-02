«Ак Барс» никогда не будет середняком». Дыняк — о критике казанского клуба за трансферы

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк ответил на критику казанского клуба о том, что у команда якобы отсутствуют сильные трансферы в нынешнее межсезонье КХЛ.

– В это межсезонье «Ак Барс» ругают за отсутствие сильных трансферов, говорят, команда превращается в середняка. Что можете сказать об этом?

– Сезон всё покажет. «Ак Барс» никогда не будет середняком. Все пытаются опорочить репутацию клуба. Если провели такую селекцию, значит, так надо было. Понятно, что у людей есть своё мнение, но пусть они при нём и останутся, – приводит слова Дыняка «БИЗНЕС Online».

Ранее «Ак Барс» подписал контракт с защитником Никитой Евсеевым на два года.