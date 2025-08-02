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Быков высказался о российских игроках, которые, по мнению The Athletic, войдут в Зал славы

Быков высказался о российских игроках, которые, по мнению The Athletic, войдут в Зал славы
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал список российских хоккеистов, которые по мнению издания The Athletic первыми достойны войти в Зал славы.

— Иностранное издание включило Овечкина, Кучерова, Малкина, Василевского и Бобровского в список хоккеистов, которые должны оказаться в Зале славы. Как вы считаете, кто из российских хоккеистов должен первыми войти в Зал славы?
— Мне кажется, что эти хоккеисты достойны все вместе войти в Зал славы. Сложно кого‑то выделить, так как все они мастера высочайшего уровня, и каждый по‑своему, в своём амплуа добивается результатов, пропагандирует хоккей и представляет поколение легендарных спортсменов России, — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

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