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Стал известен состав сборной Канады на сбор перед Олимпийскими играми — 2026

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил состав сборной Канады на сбор перед Олимпийскими играми — 2026. Отмечается, что тренировочный лагерь пройдёт в Калгари с 26 по 28 августа.

Нападающие: Коннор Бедард, Сэм Беннетт, Куинтон Байфилд, Маклин Селебрини, Энтони Чирелли, Сидни Кросби, Брэндон Хагел, Бо Хорват, Зак Хайман, Сет Джарвис, Уайатт Джонстон, Трэвис Конечны, Натан Маккиннон, Брэд Маршан, Митчелл Марнер, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Брейден Пойнт, Сэм Райнхарт, Марк Шайфли, Марк Стоун, Ник Судзуки, Джон Таварес, Роберт Томас, Картер Вераге, Том Уилсон.

Защитники: Эван Бушар, Ноа Добсон, Дрю Даути, Аарон Экблад, Томас Харли, Кейл Макар, Брэндон Монтур, Джош Моррисси, Колтон Парайко, Трэвис Санхайм, Ши Теодор, Девон Тэйвз, Маккензи Уигар.

Вратари: Джордан Биннингтон, Эдин Хилл, Сэм Монтембо.