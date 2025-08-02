М. Анисин: сплав опыта Крикунова с молодыми помощниками положительно скажется на «Сочи»

Обладатель Кубка Гагарина, бывший игрок ХК «Сочи» Михаил Анисин прокомментировал назначение Владимира Крикунова на должность главного тренера южан.

«Я уже говорил, что очень приветствую назначение Владимира Васильевича на пост главного тренера «Сочи». Во-первых, это именно то, что нужно клубу. Многие считают его представителем старой школы и говорят, что его методы уже устарели. Но это мнение – большая ошибка. Наоборот, тренер старой закалки даст команде нужные физические кондиции, научит бороться до конца, объяснит, что непобедимых соперников нет. Именно с Крикуновым у «Сочи» есть шанс побороться за плей-офф. Я общался с Владимиром Васильевичем, у него много энергии и идей, он следит за всеми современными хоккейными тенденциями.

Во-вторых, у Крикунова будут молодые помощники, с которыми он поделится опытом. Это будет правильная связь поколений, которая положительно скажется на результате», — сказал Анисин «Чемпионату».