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Крикунов: баллоны в «Сочи» будут, но другие. Те, которые были раньше, уже не нужны

Крикунов: баллоны в «Сочи» будут, но другие. Те, которые были раньше, уже не нужны
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Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов рассказал о снарядах, которые будут применяться во время тренировок южан.

— Ребят из «Сочи» в ближайшее время ждут ваши легендарные баллоны?
— Баллоны будут, но совсем другие. Не такие, какими вы их себе представляете. Здесь баллоны, как были раньше, уже совсем не нужны. Они же тоже разные. Различия долго объяснять, но у них разные задачи. Тут другая подготовка, другая направленность. Нужно дать больше скоростно‑силовой выносливости. Ничего страшного для ребят не будет. Мы заложим фундамент, но так, чтобы кого‑то нагружать больше, чем нужно, мы не будем, — цитирует Крикунова «Матч ТВ».

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