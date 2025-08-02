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«Не хочу даже комментировать». Сушинский — о назначении Крикунова в «Сочи»

«Не хочу даже комментировать». Сушинский — о назначении Крикунова в «Сочи»
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский отказался комментировать назначение Владимира Крикунова на пост главного тренера ХК «Сочи».

«Я не в курсе, что произошло с ним. Возглавил «Сочи»? Не хочу даже комментировать», — приводит слова Сушинского Vprognoze.

Крикунов возглавлял минское, рижское и московское «Динамо», словенские клубы «Акрони Есенице» и «Целе», «Спартак» и «Автомобилист», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Барыс», «Динамо» (Санкт-Петербург). С московским «Динамо» Владимир Крикунов побеждал в чемпионате страны в сезоне-2004/2005. В качестве главного тренера выводил сборную Беларуси в полуфинал Олимпиады-2002, завоёвывал со сборной России бронзовые и серебряные медали чемпионатов мира.

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