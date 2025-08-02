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Экс-форвард «Миннесоты» и «Бостона» Якуб Лауко продолжит карьеру в чемпионате Чехии

Экс-форвард «Миннесоты» и «Бостона» Якуб Лауко продолжит карьеру в чемпионате Чехии
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Нападающий Якуб Лауко подписал соглашение с «Динамо» Пардубице, сообщается на сайте чешского клуба. Срок и сумма контракта не разглашаются.

«Одной из главных причин, по которой я решил перейти сюда, стал тренерский штаб. Я хорошо знаю Филипа Пешана и Карела Млейнека. Конечно, амбиции тоже важны. Я уже разговаривал с Романом Червенкой, Мартином Каутом, а также с другими ребятами, с которыми играл как в молодёжной команде, так и в национальной сборной. Мне будет приятно присоединиться к команде, где я знаю многих игроков», — приводит слова Лауко пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 25-летний форвард выступал за «Миннесоту Уайлд» и «Бостон Брюинз», набрав в общей сложности 11 (5+6) очков в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Чех был выбран «Брюинз» под общим 77-м номером в третьем раунде драфта НХЛ 2018 года.

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