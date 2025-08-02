Никитин — о старте тренировок ЦСКА: ставим задачу, чтобы игроки поняли основные требования

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился подробностями о первом тренировочном дне армейцев. Напомним, команда вышла из отпуска и провела первую тренировку на льду 1 августа.

«У нас ещё не все – есть иностранцы, которые занимаются визовыми делами. Поэтому сегодня не форсировали – просто ознакомление с ребятами было. У нас достаточно времени, чтобы мотивацией, импровизацией заниматься, рабочую этику поднимать, поэтому мы не торопимся, шаг за шагом.

Мы сейчас не ставим задачу что-то увидеть от игроков, мы ставим задачу, чтобы игроки поняли те требования, которые будут на протяжении всего сезона. Это такая рутина, тренерская работа такая», – сказал Никитин на видео в телеграм-канале клуба.

Никитин работал в ЦСКА с 2014 по 2021 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России (2019, 2020) и впервые в своей истории выиграла Кубок Гагарина (2019), а также взяла три Кубка Континента (2019, 2020, 2021).