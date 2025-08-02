«Флаг ему в руки». Михайлов высказался о назначении Крикунова в «Сочи»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал назначение Владимира Крикунова на пост главного тренера ХК «Сочи».

«Что тут сказать, я рад за него. Вернулся к тренерской профессии, флаг ему в руки, специалист опытный. Отставка Козлова? Не надо задавать мне вопросы, на которые я не хочу отвечать. Это дела руководства «Сочи», я в них не лезу. Хозяин — барин, как говорится», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Крикунов возглавлял минское, рижское и московское «Динамо», словенские клубы «Акрони Есенице» и «Целе», «Спартак», «Автомобилист», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Барыс», «Динамо» (Санкт-Петербург). С московским «Динамо» Владимир Крикунов побеждал в чемпионате страны в сезоне-2004/2005.

Напомним, ранее «Сочи» принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вячеславом Козловым и его ассистентом Александром Савченковым. Козлов был назначен на пост наставника клуба 3 июня этого года.