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Беккетт Сеннеке — лучший проспект «Анахайма» по версии сайта НХЛ

Беккетт Сеннеке — лучший проспект «Анахайма» по версии сайта НХЛ
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19-летний канадский нападающий «Ошава Дженералз» Беккетт Сеннеке возглавил список перспективных игроков из системы «Анахайм Дакс» по версии сайта Национальной хоккейной лиги. Канадец был выбран клубом под третьим общим номером на драфте НХЛ 2024 года.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Беккетт Сеннеке, форвард, 19 лет («Ошава Дженералз», юниорская лига Онтарио);
2. Стиан Сольберг, защитник, 19 лет («Сан-Диего Галлз», АХЛ);
3. Роджер Маккуин, форвард, 18 лет («Брэндон Уит Кингз», Западная хоккейная лига);
4. Лукас Петтерссон, форвард, 19 лет («Брюнес», Швеция);
5. Тристан Люно, защитник, 21 год («Сан-Диего», АХЛ).

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