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Фастовский: «Салават» останется претендентом на высокие места, снижение бюджета некритично

Фастовский: «Салават» останется претендентом на высокие места, снижение бюджета некритично
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Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский оценил перспективы «Салавата Юлаева» в новом сезоне КХЛ.

– Можно ли считать «Салават Юлаев» теперь середняком?
– Это преувеличение — насчёт такого резкого снижения. Но уменьшается бюджет и, соответственно, меняется подход к комплектованию команды. Пока, мне кажется, это снижение некритично, и я вообще не сомневаюсь в том, что «Салават Юлаев» останется претендентом на высокие места. Хотя некоторых ярких игроков среди легионеров клуб потерял.

Раньше у «Салавата» был подход, что ведущая роль была у иностранных хоккеистов, но теперь изменился вектор развития. Надо обратить внимание на молодёжь и поменять к ней отношение. Менеджмент поставили в эти условия, поэтому попробуйте вот так поработать. Если Джош Ливо остаётся, посмотрим, насколько ему будет комфортно без своих партнёров, но его уровень позволяет быть серьёзным лидером и тянуть команду. Это важный, знаковый игрок для «Салавата», – цитирует Фастовского «РБ Спорт».

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