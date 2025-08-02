Форвард ЦСКА Абрамов — о начале предсезонки: все ребята скучали по тренировкам

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов поделился своими эмоциями от начала предсезонных сборов. Напомним, команда вышла из отпуска и провела первую тренировку на льду 1 августа.

«Всё отлично, я готов к работе, я занимался всё лето, чувствую себя уверенно. Думаю, все ребята скучали по тренировкам, для нас это самое радостное — быть на арене. Счастливы, что собрались здесь, но впереди серьёзная работа. Все к ней готовы, без неё никак. Будем делать всё возможное, чтобы войти в сезон готовыми и порадовать наших болельщиков», — сказал Абрамов в интервью клубной пресс-службе.

В минувшем сезоне Абрамов провёл в регулярном чемпионате КХЛ в составе армейцев 44 встречи, в которых забросил 19 шайб и сделал 16 результативных передач.