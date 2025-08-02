«Бобровский очень хорошо сыграл против нас». Кочетков — о вылете «Каролины» от «Флориды»

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков высказался о вылете от «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли — 2025. «Ураганы» потерпели поражение от «пантер» в полуфинале плей-офф НХЛ в серии из пяти матчей.

«Наверное, у «Флориды» была глубже скамейка, был сильнее состав. Они хорошо «поиграли» с потолком зарплат, а мы потеряли игроков. Да, мы приобрели Стэнки [Логана Стэнковена], я уверен, что он будет большим игроком, и он уже в плей-офф это показывал.

Но мы потеряли Рантанена, Нечаса – было бы глупо закрывать на это глаза, потому что это ключевые игроки, лидеры команды. Даже несмотря на то, что Рантанен не стал лидером у нас, ты сам видел, что он творил в «Далласе». Можно сказать, что он вывел команду во второй раунд, когда обыграл «Колорадо» в седьмой игре.

Думаю, не хватило длины скамейки, может, где-то немного грязной игры и такого рода ребят, которые могут играть в такой хоккей.

Но я хочу сказать, что всё равно всегда смотрю с точки зрения своей игры. Нужно лучше играть – опять же, вот Серёга [Бобровский] очень хорошо сыграл против нас. Мне трудно судить, чего не хватило, потому что у нас с одной стороны и командный вид спорта, но в плане вратарской игры он достаточно индивидуальный», — приводит слова Кочеткова Sports.ru.