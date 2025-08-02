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40,5% фанатов «Миннесоты» считают, что Юров наберёт 30-40 очков в сезоне — The Athletic

40,5% фанатов «Миннесоты» считают, что Юров наберёт 30-40 очков в сезоне — The Athletic
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Издание The Athletic провело опрос среди фанатов «Миннесоты Уайлд». Болельщики ответили на вопрос: «Сколько очков наберет Юров в этом сезоне?» 40,5% фанатов считают, что российский форвард наберёт 30-40 очков в сезоне.

Всего в опросе приняли участие 4742 фанатов клуба. 31,4% выбрали вариант ответа «20-30 очков», 17,7% — «40-50», 7,5% выбрали «менее 20», 2,9% проголосовали за «50+».

Напомним, «Миннесота» выбрала Юрова на драфте НХЛ 2022 года под общим 24‑м номером. Нападающий — воспитанник «Металлурга». В минувшем сезоне 21-летний игрок провёл 51 матч за магнитогорский клуб и набрал 26 (14+12) очков. Всего за команду в КХЛ форвард набрал 99 (49+50) очков за 279 игр. В 2024 году в составе «Металлурга» Юров выиграл Кубок Гагарина.

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