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Вратарь «Каролины» Кочетков рассказал, как играл с травмами в прошлом сезоне

Вратарь «Каролины» Кочетков рассказал, как играл с травмами в прошлом сезоне
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Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков рассказал, как оценивает прошедший сезон для себя, и отметил, что играл с травмами.

«Было тяжело, столкнулся со многими вещами, которые мне мешали. Я не чувствовал себя полностью здоровым, уже в ноябре начались какие-то первые проблемы, всё шло одно за другим. Мне не хотелось пропускать игры, не хотелось никого подводить, поэтому где-то поставил командные интересы выше своих.

Возможно, надо было лучше долечиваться и брать какие-то дополнительные дни на восстановление. Я мог пропустить какую-то тренировку, раскатку, но не пропускал игры. Я вылетел только тогда, когда у меня было сотрясение, а со всеми остальными повреждениями я играл или как минимум одевался вторым. В конце сезона это сыграло против меня, всё это накопилось в большую кучу дискомфорта – тратил много сил на всё это, и в итоге получился не лучший результат», – приводит слова Кочеткова Sports.ru.

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