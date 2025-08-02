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«Торонто» продлил контракт с нападающим Робертсоном на один год

«Торонто» продлил контракт с нападающим Робертсоном на один год
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«Торонто Мэйпл Лифс» объявил о продлении контракта с нападающим Николасом Робертсоном на один год с кэпхитом $ 1,825 млн. Ранее инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщал, что игрок запросил контракт с зарплатой $ 2,25 млн.

В минувшем сезоне 23-летний Робертсон провёл 69 матчей за «Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате, где отметился 15 голами и семью результативными передачами. В плей-офф форвард принял участие в трёх играх за «Торонто», в которых забил один гол и сделал один ассист. Всего на счету хоккеиста 169 матчей за «Мэйпл Лифс» и 59 (34+25) очков.

Робертсон был выбран «Торонто» во втором раунде под общим 53-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

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