Быков: с таким большим победным опытом Крикунов сможет многое дать «Сочи»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал назначение Владимира Крикунова в ХК «Сочи».

«У Крикунова грандиозный опыт работы с клубами любого масштаба, а также с национальными командами. Сомневаться в его компетенции никто не будет. И, мне кажется, штаб собран из специалистов, которые будут перенимать его опыт, чтобы в дальнейшем передавать эту философию другим поколениям. Плюс есть клубная вертикаль, которая будет пользоваться опытом Владимира Васильевича. Не только в вопросах первой команды, но и всего клуба. Такого тренера надо использовать во благо молодёжного хоккея.

Что касается возраста Крикунова, то в нём есть преимущества. Такой специалист будет намного более уравновешен в своих действиях, чем молодой коллега, и не даст эмоциям захлестнуть себя. Плюс он создаст правильную вертикаль, по которой клуб будет в дальнейшем развиваться. С таким большим победным опытом Крикунов сможет многое дать «Сочи», — приводит слова Быкова «ВсеПроСпорт».

Крикунов возглавлял минское, рижское и московское «Динамо», словенские клубы «Акрони Есенице» и «Целе», «Спартак», «Автомобилист», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Барыс», «Динамо» (Санкт-Петербург). С московским «Динамо» Владимир Крикунов побеждал в чемпионате страны в сезоне-2004/2005.