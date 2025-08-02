«Клуб всегда больше, чем любой игрок». Гендиректор «Авангарда» — об ушедших хоккеистах

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков высказался по поводу покинувших команду хоккеистов. Напомним, в это межсезонье омский клуб расторг соглашение с нападающим Владимиром Ткачёвым.

– Слышала, что с некоторыми игроками пришлось попрощаться в этом сезоне.

– Конечно, да. Это часть спортивной работы. Не только лавры, но и тяжёлый труд, тяжёлый психологически. Расставаться с игроками всегда непросто. А с такими значимыми, которые покинули нас в этом сезоне, – тем более. Но клуб всегда больше, чем любой игрок.

Если есть ощущение у управленцев, тренеров, что мы должны сделать какие-то шаги, чтобы стать ещё сильнее, если чем-то надо пожертвовать или, к сожалению, кем-то пожертвовать – мы берём это и делаем. Время покажет и рассудит. Но мы верим, что мы делаем и что мы стали сильнее.

Сила же не только в качествах игрока, которые он может продемонстрировать на льду. Сила и в характере, сила и в раздевалке, сила в том, как люди готовы принимать то, что даёт тренер, и с этим идти в бой.

Да, печальные минуты были, но это такая печаль с оттенком позитива. Игроки не остались без работы – они быстро нашли себе новые клубы. Уверен, что у них всё получится. А мы идём дальше с теми, кто теперь с нами, – сказал Чистяков на видео в телеграм-канале правительства Омской области.