«Лос-Анджелес» и Лаферрье продлили контракт на три года

«Лос-Анджелес Кингз» на официальном сайте объявил о подписании нового соглашения с американским форвардом Алексом Лаферрье. Контракт рассчитан на три года, кэпхит $ 4,1 млн.

В минувшем сезоне 23-летний нападающий забил 19 голов и отдал 22 результативные передачи в 77 играх, проводя на льду в среднем 16 минут и 32 секунды. Лаферрье записал на свой счёт три результативные передачи в шести матчах плей-офф, где «Лос-Анджелес» проиграл «Эдмонтон Ойлерз» в первом раунде Кубка Стэнли — 2025 (2-4).

Лаферрье был выбран «Кингз» в третьем раунде под общим 83-м номером на драфте НХЛ 2020 года. Всего в НХЛ Алекс провёл 158 игр, где набрал 65 (31+34) очков.