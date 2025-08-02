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Каменский заявил, что «Локомотив» должен был пригласить Никитина на чемпионский парад

Каменский заявил, что «Локомотив» должен был пригласить Никитина на чемпионский парад
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал решение хоккейного клуба «Локомотив» не приглашать на чемпионский парад бывший тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным. Также ярославский клуб не сделал чемпионские перстни для бывшего тренерского штаба.

«Человек заслужил быть там. Он выиграл этот Кубок для «Локомотива». Считаю, что стоило его пригласить. А Игорь уже сам бы разобрался, приходить или нет», — приводит слова Каменского «Спорт-экспресс».

Напомним, в июне тренерский штаб, состоящий из пятерых специалистов, подписал контракты с ЦСКА. В тренерском штабе ярославцев состояли Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков.

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