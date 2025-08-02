«Не хотим сдавать позиции». Главный тренер «Торпедо-Горький» — о целях команды на сезон

Главный тренер «Торпедо-Горький» Дмитрий Космачёв рассказал, какие цели стоят перед командой в новом сезоне ВХЛ. Напомним, в минувшем сезоне нижегородская команда впервые в своей истории стала обладателем Кубка Чемпиона России.

— Успели ли игроки из чемпионского состава отдохнуть и восстановиться, всё-таки отпуск у них получился недолгим?

— Ребята, которые были с нами в прошлом сезоне, пришли в хорошем состоянии. У них уже есть большой опыт. Они понимают, что для высоких достижений нужно много работать.

— В прошлом сезоне вы входили в тренерский штаб «Торпедо-Горький», в этом — у руля. Каково вам становиться во главе действующих чемпионов?

— Это большая ответственность. Мы максимально высоко подняли планку в прошлом сезоне и, конечно, не хотим опускаться ниже и сдавать позиции. Перед тренерским штабом стоят высокие задачи, которые нужно выполнять.

— Какие цели у клуба в предстоящем сезоне?

— Тут нет ничего нового. Их две. Первая — это побеждать. В спорте без результатов никуда. Мы должны оставаться на самом высоком уровне. Вторая наша задача — заниматься подготовкой и развитием игроков для основной команды, — приводит слова Космачёва официальный сайт клуба.