Меньшиков — о Крикунове в «Сочи»: правильное решение, человек в 75 лет способен на многое

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Константин Меньшиков оценил назначение Владимира Крикунова главным тренером ХК «Сочи».

«Это правильное решение. Человек в 75 лет способен на многое. Ему не надо самому бегать по льду и забивать. Надо объяснить толково, что и как делать на площадке. Помощники помогут. Много примеров, когда тренеры в таком серьёзном возрасте – и в Канаде, и в России – успешно работали. Когда ты тренируешь в 35, тебе не хватает опыта, даже житейского, ты ещё «сырой».

В 75 ты видел много хоккея, больше знаешь, понимаешь. Крикунов – великий тренер, последний из могикан нашей школы. У нас много разговоров о том, что надо организовать Высшую школу тренеров, что ветераны должны помогать молодым и всё такое, но до дела не доходит. А тут конкретное назначение в клуб. Крикунов ещё нормальный тренер, я думаю», — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».