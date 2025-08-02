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Вратарь «Каролины» Кочетков: хоккей никогда не был для меня только про деньги

Вратарь «Каролины» Кочетков: хоккей никогда не был для меня только про деньги
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Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков высказался о своем контракте с «ураганами». Соглашение между голкипером и клубом с кэпхитом $ 2 млн рассчитано до конца сезона-2026/2027.

«Я за всё стараюсь быть благодарным, и я рад, что получил этот контракт. Всё нормально, я играю в НХЛ. Деньги играют очень важную роль, но хоккей никогда не был для меня только про деньги. Когда я подписывал контракт, передо мной стояло очень много острых вопросов в семейном плане, которые нужно было решать.

Всегда есть к чему придраться, и всегда можно быть чем-то недовольным, но на момент подписания у меня был один более-менее нормальный сезон в КХЛ. Я на тот момент уже устал от обменов, какой-то нестабильности, в том числе финансовой, и всех тех проблем, которые были. Этот контракт мне помог, я многое сделал за это время, улучшил какие-то вещи и избавился от того, что было. Я сосредоточен на своём прогрессе, у меня ещё есть два года по этому контракту», – приводит слова Кочеткова Sports.ru.

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