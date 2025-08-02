Капитан «Лос-Анджелеса» Копитар назвал своё любимое место в Словении

Нападающий и капитан «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар рассказал о том, что для него значит озеро Блед на его родине в Словении. Пресс-служба клуба в социальной сети X опубликовала видео том, как хоккеист вместе с семьей посетил это место.

«На этом озере я учился плавать. Моя двоюродная бабушка всегда брала меня с собой – в основном на выходных, потому что мы жили в 15-20 минутах от этого места. Я был довольно вынослив на протяжении всей моей карьеры, поэтому, может быть, в этой воде есть что-то такое, что позволяет мне продолжать играть.

В моём представлении, когда мы приезжаем сюда, то время как будто замедляется и можно расслабиться, насладиться и качественно провести время с семьёй. Остров посреди озера, а находящаяся здесь церковь – это особенное место для меня. Когда я и [моя жена] Инес приехали сюда перед сезоном-2011/2012, позвонили в колокол, загадали желание – оно сбылось, поэтому это особенное место для меня», – рассказал Копитар.