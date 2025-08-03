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Американский защитник Иэн Маккошен перейдёт в «Барыс»

Американский защитник Иэн Маккошен перейдёт в «Барыс»
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Как стало известно «Чемпионату», американский защитник Иэн Маккошен продолжит карьеру в «Барысе».

Прошлый сезон Маккошен провёл в «Куньлунь Ред Стар», за который сыграл 61 матч, в которых записал в свой актив четыре гола и 11 результативных передач при коэффициенте полезности «-21».

29-летний Иэн Маккошен выступал за сборную США на молодёжном чемпионате мира в 2014 и 2015 годах. На его счету 60 матчей в Национальной хоккейной лиге за «Флориду» и 242 игры в АХЛ.

Напомним, по итогам прошлого сезона регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков.

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