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«Ещё продержится». Ягудин высказался о шансах Овечкина сыграть на Олимпиаде в 2030 году

«Ещё продержится». Ягудин высказался о шансах Овечкина сыграть на Олимпиаде в 2030 году
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Олимпийский чемпион — 2002 российский фигурист Алексей Ягудин высказался о шансах российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сыграть на Олимпиаде в 2030 году. Сборная России пропустит Олимпийские игры 2026 года из-за отстранения.

«Знакомы много лет с Овечкиным. Он абсолютно неконфликтный, спокойный парень с открытой душой. Ещё у него неплохое чувство юмора. Хочу, чтобы дальше продолжал играть. На этой Олимпиаде [не выступит], но четыре года ещё продержится», — цитирует Ягудина ТАСС.

В апреле Александр Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету россиянина 897 голов.

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