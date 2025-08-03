Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Запомню этот опыт на всю жизнь». Хоккеист-любитель — об игре с Евгением Кузнецовым

«Запомню этот опыт на всю жизнь». Хоккеист-любитель — об игре с Евгением Кузнецовым
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь любительской лиги Брендан Дейли высказался об игре с российским нападающим Евгением Кузнецовым. Россиянин принял участие в матче любителей на тренировочной арене MedStar Capitals Iceplex в Вашингтоне.

«Моей первой реакцией было полное потрясение от того, что он там оказался. В первом периоде игра была равной, мы обменивались голами. Как только начался второй период, он по-настоящему завёлся. Его обманные движения при каждом пасе и броске совершенно сбили меня с толку. Он бросал шайбу так быстро, что я даже не успевал реагировать на неё.

Он относился ко всем как к обычным товарищам по команде, постоянно смеялся и улыбался. Он даже шутил вместе со мной после сейва или гола. Кузи был отличным парнем и заставлял всех чувствовать себя особенными. Для обычного вратаря, знакомящегося с талантом НХЛ, играть против такого мастера было настоящим открытием, и этот опыт я буду хранить в памяти всю жизнь», — цитирует Дейли RMNB.

Фото: Alan Dobbins/RMNB

Материалы по теме
Фото
Евгений Кузнецов принял участие в матче любителей на тренировочной арене в Вашингтоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android