«Запомню этот опыт на всю жизнь». Хоккеист-любитель — об игре с Евгением Кузнецовым

Вратарь любительской лиги Брендан Дейли высказался об игре с российским нападающим Евгением Кузнецовым. Россиянин принял участие в матче любителей на тренировочной арене MedStar Capitals Iceplex в Вашингтоне.

«Моей первой реакцией было полное потрясение от того, что он там оказался. В первом периоде игра была равной, мы обменивались голами. Как только начался второй период, он по-настоящему завёлся. Его обманные движения при каждом пасе и броске совершенно сбили меня с толку. Он бросал шайбу так быстро, что я даже не успевал реагировать на неё.

Он относился ко всем как к обычным товарищам по команде, постоянно смеялся и улыбался. Он даже шутил вместе со мной после сейва или гола. Кузи был отличным парнем и заставлял всех чувствовать себя особенными. Для обычного вратаря, знакомящегося с талантом НХЛ, играть против такого мастера было настоящим открытием, и этот опыт я буду хранить в памяти всю жизнь», — цитирует Дейли RMNB.

Фото: Alan Dobbins/RMNB