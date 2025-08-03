«Вижу логику». Владимир Плющев поддержал изменение регламента КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поддержал изменение в регламенте Континентальной хоккейной лиги, согласно которому в следующем сезоне послематчевая буллитная серия будет сокращена с пяти до трёх бросков.

«Вижу логику. Уровень мастерства в лиге такой, что вратари доминируют над нападающими. В таких условиях логично сокращать послематчевые серии бросков, поскольку длинные серии стали рутиной и не всегда радовали болельщиков.

Ещё один плюс реформы – сокращение общего времени игры. Всё-таки у нашего, весьма специфического ТВ постоянно какие-то претензии к хоккею из-за затяжки времени. Теперь отчасти их снимаем – надеюсь, в пользу того, что хоккей наконец-то начнут нормально показывать по общедоступному ТВ», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.