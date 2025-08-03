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«Превращает игру в тараканьи бега». Плющев раскритиковал новое правило в КХЛ

«Превращает игру в тараканьи бега». Плющев раскритиковал новое правило в КХЛ
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев раскритиковал одно из недавно введённых правил в КХЛ. С прошлого сезона в матчах Континентальной хоккейной лиги правилами запрещено контролировать шайбу за воротами более трёх секунд.

«Так правилами у нас в последние годы постоянно жонглируют, большинство новинок – от лукавого. Весь хоккейный мир хохочет, когда вратарям разрешили, как в бенди, швырять шайбу ловушкой. Это чисто цирковая новинка, в игре её не увидишь. А есть новинки откровенно вредные.

Правило трёх секунд за воротами больно ударило по нашему хоккею. Пока это понимают только профессионалы, но все убедятся в этом, когда вернёмся на международную арену. Это правило делает нашу игру хаотичной, упрощает её и даже ломает. Ни в Европе, ни тем более в НХЛ, где хоккей в последние годы – умный и комбинационный, это правило, превращающее игру в тараканьи бега, никогда не внедрят. А мы, ни о чём не думая, внедряем — и теряем рисунок своего хоккея», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

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