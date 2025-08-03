Видео игры Евгения Кузнецова за команду любительской лиги в Вашингтоне

Российский нападающий Евгений Кузнецов принял участие в матче любителей на тренировочной арене MedStar Capitals Iceplex в Вашингтоне, сообщает RMNB. Россиянин провёл встречу в игровом свитере «Трактора» под 92-м номером.

Ранее вратарь любительской лиги Брендан Дейли высказался об игре с российским нападающим Евгением Кузнецовым.

Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне 32-летний форвард в составе СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 37 (12+25) очков.

Всего в НХЛ Кузнецов провёл 743 матча в регулярных чемпионатах и заработал 575 (173+402) очков.