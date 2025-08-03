Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео игры Евгения Кузнецова за команду любительской лиги в Вашингтоне

Видео игры Евгения Кузнецова за команду любительской лиги в Вашингтоне
Комментарии

Российский нападающий Евгений Кузнецов принял участие в матче любителей на тренировочной арене MedStar Capitals Iceplex в Вашингтоне, сообщает RMNB. Россиянин провёл встречу в игровом свитере «Трактора» под 92-м номером.

Ранее вратарь любительской лиги Брендан Дейли высказался об игре с российским нападающим Евгением Кузнецовым.

Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне 32-летний форвард в составе СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 37 (12+25) очков.

Всего в НХЛ Кузнецов провёл 743 матча в регулярных чемпионатах и заработал 575 (173+402) очков.

Материалы по теме
Фото
«Запомню этот опыт на всю жизнь». Хоккеист-любитель — об игре с Евгением Кузнецовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android