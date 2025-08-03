Защитник «Спартака» Чайковски прошёл процедуру списка отказов КХЛ и отправился в клуб ВХЛ

Словацкий защитник «Спартака» Михал Чайковски прошёл процедуру списка отказов КХЛ, сообщает пресс-служба красно-белых.

Ни один клуб КХЛ не забрал себе игрока, таким образом, Чайковски направлен в расположение фарм-клуба красно-белых — «Химик» из Воскресенска.

В прошлом сезоне 33-летний игрок обороны провёл за «Спартак» 40 матчей, в которых записал на свой счёт две шайбы и 12 результативных передач с показателем полезности «+7». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 словак не выступал. Всего за свою карьеру в рамках Континентальной хоккейной лиги Чайковски сыграл 444 встречи, в которых забил 64 гола и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+70».