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«Была бы большая честь». Евгения Медведева заявила, что хочет взять интервью у Овечкина

«Была бы большая честь». Евгения Медведева заявила, что хочет взять интервью у Овечкина
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что хотела бы взять интервью у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на собственном YouTube-шоу «БеС Комментариев».

«Из спортсменов – это Александр Овечкин, конечно же. Была бы большая честь. Легенда, легенда. Но я знаю, что это максимально сложно, потому что Александр особо не ходит по интервью. Да, но насколько я знаю, он в Москве сейчас. Пойду с удочкой. С хоккейной клюшкой (смеётся)», – цитирует Медведеву Sport24.

В апреле Александр Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету россиянина 897 голов.

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