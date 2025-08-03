«Была бы большая честь». Евгения Медведева заявила, что хочет взять интервью у Овечкина

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что хотела бы взять интервью у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на собственном YouTube-шоу «БеС Комментариев».

«Из спортсменов – это Александр Овечкин, конечно же. Была бы большая честь. Легенда, легенда. Но я знаю, что это максимально сложно, потому что Александр особо не ходит по интервью. Да, но насколько я знаю, он в Москве сейчас. Пойду с удочкой. С хоккейной клюшкой (смеётся)», – цитирует Медведеву Sport24.

В апреле Александр Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету россиянина 897 голов.