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Ягудин — о работе Ротенберга в СКА: спорт — это не про интервью, а про результат

Ягудин — о работе Ротенберга в СКА: спорт — это не про интервью, а про результат
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Олимпийский чемпион — 2002 российский фигурист Алексей Ягудин поделился мнением о работе Романа Ротенберга на посту главного тренера хоккейного СКА.

«Ротенберг — это харизма. Это абсолютно новое дыхание. Но спорт — это не про интервью и пресс-конференции. Это про результат. Результат был? Нет», — цитирует Ягудина «Спорт-экспресс».

2 июня СКА объявил об уходе Ротенберга, который возглавлял команду с января 2022 года. Лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА в 2022 и в 2023 годах. В прошлом сезоне СКА проиграл «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф.

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