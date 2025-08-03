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Забег в честь памяти Годро собрал более $ 500 тыс., деньги пойдут на благотворительность

Забег в честь памяти Годро собрал более $ 500 тыс., деньги пойдут на благотворительность
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Первый забег на 5 км, проведённый в память о Джонни и Мэттью Годро, помог собрать более $ 500 тыс., чего хватило на начало строительства доступной игровой площадки в школе специального образования, где работает мать хоккеистов.

Более 1100 человек приняли участие в семейном забеге на 5 км в парке Вашингтон-Лейк на юге Нью-Джерси, который находится недалеко от ледовой арены «Холлиделл», где Джонни и Мэттью начали играть в хоккей. Благодаря собранным средствам, а также пожертвованиям в память о Джоне и Мэтте была собрана необходимая сумма для строительства доступной игровой площадки в школе архиепископа Дамиано, где работают Джейн Годро и её дочь Кристен.

В рамках забега на 5 км также состоялся онлайн-аукцион памятных вещей, выходящий за рамки хоккея. Все вырученные средства были направлены на строительство площадки и достижение изначальной цели в $ 600 тыс.

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