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Вильям Нюландер получил награду лучшему хоккеисту Швеции в прошедшем сезоне

Вильям Нюландер получил награду лучшему хоккеисту Швеции в прошедшем сезоне
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер впервые в своей карьере получил «Золотую шайбу» — награду, которая вручается лучшему хоккеисту Швеции.

«Это очень особенное чувство. Возможно, это цель, которую я всегда держал в голове – попытаться стать лучшим хоккеистом Швеции. Я ценю, что в итоге выбрали меня, потому что у нас очень много хороших шведских хоккеистов», — цитирует Нюландера Expressen.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Вильям Нюландер провёл в регулярном чемпионате все 82 встречи, в которых набрал 84 (45+39) очка. В плей-офф на счету шведского нападающего 15 (6+9) очков в 13 матчах. На чемпионате мира по хоккею 2025 года Нюландер в составе сборной Швеции стал бронзовым призёром.

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