«Сочи» подписал контракт с нападающим Матвеем Гуськовым

Нападающий Матвей Гуськов подписал контракт с «Сочи». Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, с 24-летним форвардом подписан односторонний контракт сроком до 31 мая 2026 года.

Матвей Гуськов является воспитанником ЦСКА. Дебютировал за основную команду армейцев в сезоне-2020/2021. Летом 2023 года перебрался в «Салават Юлаев», а по ходу сезона-2024/2025 стал игроком московского «Динамо». В декабре 2024 года в результате обмена перешёл в «Трактор», в составе которого завоевал серебряные медали КХЛ прошедшего сезона.

В конце июля Матвей Гуськов после обмена оказался в «Северстали», откуда на правах свободного агента перешёл в «Сочи». Всего в КХЛ форвард сыграл 161 матч и набрал 28 (9+18) очков.