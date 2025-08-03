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«Сочи» подписал контракт с нападающим Матвеем Гуськовым

«Сочи» подписал контракт с нападающим Матвеем Гуськовым
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Нападающий Матвей Гуськов подписал контракт с «Сочи». Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, с 24-летним форвардом подписан односторонний контракт сроком до 31 мая 2026 года.

Матвей Гуськов является воспитанником ЦСКА. Дебютировал за основную команду армейцев в сезоне-2020/2021. Летом 2023 года перебрался в «Салават Юлаев», а по ходу сезона-2024/2025 стал игроком московского «Динамо». В декабре 2024 года в результате обмена перешёл в «Трактор», в составе которого завоевал серебряные медали КХЛ прошедшего сезона.

В конце июля Матвей Гуськов после обмена оказался в «Северстали», откуда на правах свободного агента перешёл в «Сочи». Всего в КХЛ форвард сыграл 161 матч и набрал 28 (9+18) очков.

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