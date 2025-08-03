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Канадский защитник Дин Стюарт поделился эмоциями от перехода в «Салават Юлаев»

Канадский защитник Дин Стюарт поделился эмоциями от перехода в «Салават Юлаев»
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Канадский защитник Дин Стюарт поделился первыми эмоциями от перехода в «Салават Юлаев». Легионер дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне в составе «Витязя».

«Всё очень круто! Слышал о команде много хорошего и рад стать частью «Салавата Юлаева». Я уже общался с Виктором Козловым, мы немного поговорили об игре и моей роли в составе. Думаю, в ближайшие недели у нас будет более предметный разговор.

– Прошлый сезон для вас стал дебютным в КХЛ, и вы уже играли против «Салавата»…
– О, я прекрасно помню матчи «Витязя» против юлаевцев, особенно игру в Уфе. Атмосфера была просто потрясающей, тут крутые болельщики. Так что с нетерпением жду матчи в составе «Салавата», — цитирует Стюарта пресс-служба уфимского клуба.

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